Обновленный кабинет компьютерной томографии открылся в Балашихинской больнице

Кабинет компьютерной томографии обновили в филиале №3 Балашихинской больницы. Он оснащен современным мультиспиральным компьютерным томографом с разрешающей способностью 128 срезов.

Благодаря новому томографу стало возможным выполнение широкого спектра КТ-исследований – от диагностики органов грудной и брюшной полости до сложных исследований с внутривенным болюсным контрастированием. Современная технология позволяет существенно сократить время обследования и снизить лучевую нагрузку на пациента, что особенно важно для экстренной диагностики.

Открытие нового КТ-кабинета особенно актуально в связи с созданием на базе филиала №3 Первичного сосудистого отделения для оказания помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Быстрая и точная диагностика с использованием нового томографа позволяет оперативно принять решения о дальнейшей тактике лечения.

В сутки в кабинете могут проводить до 50 исследований, что значительно повысит доступность и эффективность медицинской помощи жителям Балашихи и близлежащих районов.

Открытие кабинета – еще один шаг в модернизации системы здравоохранения городского округа Балашиха и повышении качества медицинского обслуживания пациентов.