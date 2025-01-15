Обращение жителей Красногорска выполнено: устройство опор путепровода завершено

В Красногорском городском округе завершили устройство четырех опор путепровода, которые проходят через железнодорожные пути в Опалихе, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

О необходимости выполнения данных работ ранее сообщили местные жители. Их обращение стало поводом для внесения объекта в план работ. 14 января устройство было завершено.

В настоящее время специалисты продолжают монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода общей массой более 524 тонн. Работы подходят к завершению. Специалисты проводят монтаж со стороны улицы Ольховой — это последний участок, расположенный между третьей и четвертой опорой. Кроме того, рабочие возводят подпорные стены и переоборудуют инженерные коммуникации.

«Улучшится качество жизни более 25 тысяч жителей микрорайона, которые смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов», — указано в сообщении.

Планируется, что первый проезд по новому сооружению осуществится в третьем квартале текущего года. Ликвидация переезда позволит улучшить ситуацию в регионе: движение поездов на Рижском направлении МЖД станет бесперебойным, а транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи — более безопасным.

В 2025 году в Подмосковье приняли решение о выделении 170 млрд руб. на развитие дорожно-транспортного комплекса. В частности, часть из этих денег будет направлена на строительство трассы «Пятницкое шоссе - Сабурово» в Красногорске.