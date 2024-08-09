Образовательный центр «Отрада» примет свыше тысячи ребят в новом учебном году

С сентября за парты в новой школе сядут порядка 1300 учеников. Ее готовность проверил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В здании успешно завершились все строительные и монтажные работы. Совсем скоро здесь будут проходить занятия под руководством опытных педагогов. Учреждение готово взять к себе, как минимум, 130 специалистов. Образовательной литературы здесь точно хватит на всех — как на учителей, так и на школьников.

Глава округа отметил, что в Центре будут заниматься жители Отрадного вместе с ребятами из ближайших микрорайонов. По словам Дмитрия Владимировича, это повысит «доступность образования».

Причем, каждому тут будет комфортно, ведь на территории образовательного центра «Отрада» есть как зоны для учебы, так и пространства для отдыха и творчества — они, к слову, находятся внутри задания и за его пределами.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Новый учебный год также начнется с открытия в округе образовательного комплекса «Полет» в Павшинской пойме, воспитательно-образовательного комплекса «Лидер» в ЖК «Красногорский», а также образовательной школы в ЖК «Пятницкие кварталы».

Теперь дети будут с нетерпением ждать не начала летних каникул, а их скорейшего завершения. Ведь учиться в таких современных зданиях — одно удовольствие. Остается только пожелать им хороших оценок и интересных домашних заданий!