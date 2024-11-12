Образцовые коллективы выступили на творческой встрече комплекса «Красногорье»

МАУ «Культурно-досуговый комплекс «Красногорье» провел яркую творческую встречу самых лучших коллективов, имеющих звание «Образцовый». Таким образом поддержали традиции, молодых артистов и их любовь к народной культуре и фольклору.

Среди выступивших в красногорском комплексе — ансамбль «Оберег» и молодые таланты студии народного танца «Карнавал». Коллективы показали творческие номера на сцене дома культуры «Луч». Юные воспитанники этих клубов гордо представляют округ на конкурсах, являются звездами комплекса и регулярно совершенствуются в творчестве вот уже 15 лет. Столько же исполнится клубу «Мечта», в честь чего в следующем году проведут большой праздник.

Юбилейный концерт пройдет 8 февраля в ДК «Подмосковье». В ходе мероприятия создадут «Аллею звезд», которая будет состоять из воспитанников, связавших свою жизнь с творчеством и поступивших в соответствующие вузы.

Комплекс и весь Красногорск гордятся талантами, которые стали частью культурного наследия.