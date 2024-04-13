Общегородской субботник состоялся в подмосковном Серпухове
Фото: [Александр Степушкин]
Супруга военнослужащего, находящегося в зоне специальной военной операции, с тремя детьми приняла участие в общегородском субботнике в Серпухове.
Она отметила, что она с детьми пришла для того, чтобы поддержать инициативу Центра помощи семей военнослужащих СВО помочь в уборке города, провести субботник. По ее мнению, дети всегда должны участвовать в помощи городу, уборке территорий, необходимо воспитывать их на благо, а также учить трудолюбию.
«Горжусь своими ребятами, думаю папа тоже будет ими гордиться, все ему расскажем, передадим привет от нашего Центра и от нашего города. В дальнейшем будем всегда участвовать в таких мероприятиях, мы всегда за», — рассказала супруга военнослужащего СВО Наталья.
Для жителей, вышедших на субботник в сквер на пересечении улиц Подольской с Ворошилова, организован пункт выдачи инструментов. Для поднятия настроения играла музыка.
«Убираемся в сквере за ТЦ „Атлас“ вместе с волонтерами г. о. Серпухов и вместе с членами семей специальной военной операции. Наши женщины, которые находятся под патронажем, пришли целыми семьями с детьми. Мы приготовили для них вместе с „Комбинатом благоустройства“ не только метлы и грабли, но и чаепитие после субботника», — отметила директор Центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева.