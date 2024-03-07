Общероссийский форум «Крепкая семья: все беременным» пройдет в апреле

Общероссийский форум «Крепкая семья: все беременным!» пройдет в Москве 4-5 апреля в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Мероприятие проведут в формате смотра лучших практик по работе с беременными.

Форум приурочен к проведению весеннего Дня беременных. Цель проведения такого дня — содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, заботы о каждой беременной. Форум направлен на развитие активно формирующегося в последние годы сообщества специалистов, работающих с беременными.

На форуме будут презентованы уже имеющиеся в стране лучшие практики поддержки беременных, а также будет инициирована разработка новых решений там, где отсутствуют необходимые «пазлы». Эта работа ведется по методологии «Лоскутное одеяло для беременной», понимаемой как всенародное закрытие всех потребностей беременной объединенными силами власти и общества. По итогам мероприятия будет сформирован реестр лучших практик и инициатив.

К участию в форуме приглашаются специалисты, работающие с беременными, имеющие ценный опыт или только желающие начать деятельность в данном направлении, а также все интересующиеся данной тематикой.

Подробная информация о форуме и регистрация участников доступны на официальном сайте мероприятия.