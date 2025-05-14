Обучающие мероприятия по безопасности передвижения на электросамокатах состоялись в Красногорске

В рамках кампании по усилению дорожной безопасности для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), на Живописной набережной Павшинской поймы в Красногорске прошли интенсивные тренинги под названием «Безопасная мобильность».

Мероприятие было организовано совместно сотрудниками ГИБДД Московской области и представителями известного сервиса проката электросамокатов.

Главной задачей образовательных сессий стало формирование более ответственного и безопасного поведения пользователей электросамокатов.

Программа тренинга включала в себя две основные части. В первой, теоретической, инспекторы дорожной полиции разъяснили действующие правила использования СИМ. Представители сервиса кикшеринга дополнили объяснения практической демонстрацией. Особое акцент был сделан на важности использования защитной экипировки во время катания на электросамокате. Участникам показали, как правильно подбирать, надевать и закреплять шлем и другие необходимые средства защиты.

Второй этап предусматривал возможность самостоятельной практики, где участники могли применить полученные знания. Организаторы также поделились практическими советами, например, о правильной парковке электросамокатов, чтобы не создавать помех для других участников дорожного движения. В ходе тренинга были рассмотрены ключевые технические аспекты эксплуатации электросамокатов, включая особенности разгона и торможения.

В качестве подарка все участники получили светоотражающие элементы и информационные буклеты с правилами дорожного движения. Организаторы считают такой формат обучения универсальным и эффективным для людей всех возрастов, способствующим формированию культуры безопасного передвижения на СИМ, учитывающей особенности городской среды и существующую транспортную инфраструктуру.

По отзывам участников, полученные знания и навыки, несомненно, помогут им избежать потенциально опасных ситуаций на дороге.