Обучение информаторов населения о выборах президента РФ продолжается в Подмосковье

Обучение членов участковых избирательных комиссий в рамках проекта «ИнформУИК» продолжается в Подмосковье. Об этом сообщили в Избиркоме региона.

В комиссии напомнили, что в период с 17 февраля по 7 марта свыше 15 тысяч информаторов будут рассказывать жителям региона о сроках проведения президентских выборов.

В рамках информирования населения специалисты расскажут о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков.