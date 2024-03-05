Очереди на автобусы в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе больше не будет

Автобусы большого класса запустили 5 марта 2024 года. До этого пассажиров обслуживал транспорт малого класса, что затрудняло выезд на Горьковское шоссе в сторону станции метро Новогиреево. Причиной долгого следования по маршруту и продолжительное ожидание являлась невозможность выезда общественного транспорта на выделенную полосу.

Заместитель главы Балашихи Алексей Ковалев отметил, что автобусы малого класса, не могли использовать выделенную полосу, поэтому попадали в затор при выезде на шоссе. Благодаря выводу на линию новых автобусов время в пути должно сократиться на 15 минут. Вместительные салоны позволяют перевозить за один раз около 60 человек. Кроме того, в салоне большого автобуса более комфортно находится, а также есть много сидячих мест.

Время ожидания нового автобуса составит не более 10 минут.