Очередную партию помощи для участников СВО и мирных жителей Луганска собрали в Лосино-Петровском

Из городского округа Лосино-Петровский ежемесячно в зону специальной военной операции отправляется партия помощи. Ее собирают жители округа, администрация и предприятия, лидеры других волонтерских групп.

«Ездим, собираем на детские дома, в медицинских учреждениях нам выделяют медикаменты, это и медицинское оборудование для госпиталей, для полевых госпиталей в том числе. Также для детских домов очень много вещей люди привозят: игрушки, одежду», — рассказала лидер группы «Сила в правде» Гузаль Данилова.

Гуманитарную помощь доставляют как бойцам на передовой, так и мирным жителям, госпиталям, детским домам. Для бойцов собирают сухие супы и каши, сладости и другие продукты, одежду, маскировочные сети, строительные материалы и блиндажные свечи. Как отмечает Гузаль Данилова, в этот раз груза собрали больше, чем в прошлый.