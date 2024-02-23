Очередную партию помощи подготовили к отправке в зону СВО в Наро-Фоминске

В наро-фоминском Центре помощи мобилизованным и их семьям с утра многолюдно: очередная партия гуманитарной помощи готова к отправке. Сотни коробок — то, что необходимо бойцам там, «за ленточкой». Помощь на все случаи жизни.

Отмечается, что волонтеры методично сортируют продукты и средства гигиены, загружая их в коробки. В каждую аккуратно складываются письма и открытки ко Дню защитника Отечества. А еще талисманы, связанные специально для бойцов горожанами.

«Наши волонтеры всегда „на передовой“: за последние несколько лет жизнь ставит перед нами совершенно разные задачи. И мы четко понимаем, что волонтерство — это образ жизни. Мы там, где в нашей помощи нуждаются. И я избегаю словосочетания „гуманитарная помощь“. Мы просто стараемся помочь каждому, кому она нужна», — говорит Рената Демидова, директор Молодежного комплексного центра.

Рената руководит Центром с февраля 2022 года и хорошо знает о том, что большие дела можно делать лишь сообща. И жители Наро-Фоминска — каждый по мере возможности — стараются участвовать в общем деле. Приносят продукты, батарейки, предметы гигиены.