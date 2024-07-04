Очередную школу ввели в эксплуатацию на территории подмосковного Подольска

На территории ЖК KASKAD Park в деревне Бережки городского округа Подольск ввели в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на 350 учеников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что новое общеобразовательное учреждение полностью укомплектовано и готово к эксплуатации. В классы завезли новую мебель и современное оборудование. Кроме учебных помещений, здание образовательного учреждения оснащено спортивным блоком, столовой и актовым залом.

Также на территории школы полностью завершены локальные работы по благоустройству. Подготовлены футбольное поле, беговая дорожка и площадка для сдачи норм ГТО.

ЖК KASKAD Park расположен в деревне Бережки и состоит из малоэтажных домов. В проекте предусмотрены объекты жилой, социальной и коммерческой инфраструктуры.