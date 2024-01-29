Очередную услугу для жителей Подмосковья упростили на региональном портале госуслуг

Теперь заполнить онлайн-форму заявления на регистрацию коллективного договора или соглашения стало удобнее благодаря автоматическим подсказкам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что в рамках оптимизации на портал госуслуг внедряются сервисы предпроверки или автозаполнения, добавляют различные экспертные системы, а также внедряются подсказки. Все это позволяет быстрее заполнить заявление и получить результат.

Коллективный договор — это документ, который содержит подробности об условиях работы, прописывает социальные гарантии и систему бонусов для сотрудников. Он помогает работодателю привлечь специалистов, а действующим работникам — улучшить условия труда.

Отмечается, что ведомство рассмотрит полученные документы в течение пятнадцати рабочих дней. При положительном решении в личный кабинет на региональном портале поступит уведомление о регистрации соглашения или договора.