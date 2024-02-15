Очередные конкурсы на тему безопасности дорожного движения пройдут в России

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной проводит Всероссийские конкурсы на тему безопасности дорожного движения.

Так, состоятся третий Всероссийский конкурс театральных коллективов и агитбригад по ПДД «Всем знать положено — правила дорожные!», а также четвертый Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука дорожной безопасности».

Оба конкурса направлены на профилактику ДТП с участием детей и приурочены к Всемирному дню театра.

Конкурсы проводятся с 22 февраля по 25 марта 2024 года на территории Российской Федерации.

Благодаря взносам участников проектов оказывается помощь подопечным фонда, пострадавшим в ДТП.