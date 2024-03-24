Очевидец опубликовал жуткие кадры начала расстрела террористами людей в «Крокус Сити Холле»

В соцсетях завирусилось видео из «Крокус Сити Холла», снятое очевидцем в момент, когда экстремисты с оружием входили в здание концертного зала со стороны выставочного центра.

На кадрах виден момент, когда преступники расстреляли стеклянную входную группу и принялись палить по людям в холле.

На записи отчетливо слышна стрельба, крики люде, которые за считанные секунды оказались буквально в заложниках. Все в панике бегут в разные стороны, стараясь хоть где-то скрыться от террористов. Некоторые пытаются выстроить баррикады из столов и стульев.

На видео также можно слышать, как люди криком предупреждают всех находящихся в холле здания о беде. Некоторые отважно закрывают своими телами других.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, 152 пострадали. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с допросом одного из подозреваемых в организации теракта. На кадрах мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, рассказал, что за убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.