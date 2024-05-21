Одессе приготовиться: украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Черкассах и Харькове

Как пишет украинское издание «Страна.ua», под утро вторника, 21 мая сразу несколько городов страны подверглись атаке армии России. Сообщается, что есть попадание в некие инфраструктурные объекты ВСУ в Черкассах и Харькове.

Кроме того, как предупреждают местные мониторинговые платформы сразу несколько десятков российских ударных беспилотников приближаются к Одессе.

По данным украинского Минцифры, в Полтавской Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.