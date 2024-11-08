Один из самых современных рентгенаппаратов заработает в больнице Красногорска

В Красногорской больнице №1 в начале следующего года запустят новый рентгенодиагностический комплекс «ТелеКоРД-7МТ», рассчитанный на три рабочих места. Для медучреждения это приобретение стало одним из важных шагов по улучшению качества услуг.

Новое оборудование способно делать широкоформатные трехмерные снимки органов, что позволит эффективно исследовать пациентов с повышенной массой тела. Изображения будут более четкими, а главное — покажут даже глубоко скрытые новообразования. Благодаря этому также можно будет лучше оценить состояние легких и плотность костных структур.

Кроме того, аппарат делает контрастные панорамные снимки нижних конечностей и позвоночника.

Заведующая рентгенологическим отделением Юлия Телепнева отметила, что устройство считается одним из лучших и современных в России для рентгеноскопических исследований. Оборудование установят, когда в помещении завершится ремонт. Произойдет это до конца 2024 года, но сам аппарат заработает в первом квартале 2025-го.