Четырехмесячный малыш, лежавший в коляске, что на фото, больше никогда не засмеется и не порадует родителей своей улыбкой. Впрочем, как и его мама с папой.

Как передает Mash, во время сегодняшней очередной чудовищной атаки ВСУ на мирный российский Белгород ракетный снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire попал аккурат на территорию школы № 42. В результате разлета осколков была убита молодая семья, совершавшая в момент вражеской атаки утреннюю прогулку с малышом.

«В момент ракетного удара ВСУ по городу семья гуляла на территории местной школы, грудничка везли в коляске. В него попали осколки украинского снаряда», — приводится в публикации.

Напомним, сегодня в четверг, 15 февраля, украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Результатом теракта стали множественные погибшие и пострадавшие.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.