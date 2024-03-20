Одна из гимназий в Серпухове присоединились к волонтерам СВО
Фото: [Валерий Гореловский]
Гимназия № 1 на Большом Ударном переулке в Серпухове стала еще одной площадкой для волонтерского движения в муниципалитете. Об этом рассказывает советник директора гимназии по воспитательной работе Екатерина Гончарова.
«Задумка у нас была давно, и вот мы решили, что пора уже открыть станок в нашей гимназии, и плести маскировочные сети вместе с ребятами. Многие из наших детей принимают участие в волонтерской деятельности, и уже плели сети в других точках города. Теперь они могут передать свои навыки другим ученикам», — рассказала Гончарова.
По словам советника директора, заниматься плетением маскировочных сетей для СВО, учащиеся будут на переменах и после окончания занятий, и только на добровольной основе.
«Мы — взрослые, конечно, тоже постараемся вместе с ребятами заняться плетением сетей, чтобы показать пример нашим ученикам и вовлечь их в эту деятельность», — добавила Екатерина Гончарова.