Одна из гимназий в Серпухове присоединились к волонтерам СВО

«Задумка у нас была давно, и вот мы решили, что пора уже открыть станок в нашей гимназии, и плести маскировочные сети вместе с ребятами. Многие из наших детей принимают участие в волонтерской деятельности, и уже плели сети в других точках города. Теперь они могут передать свои навыки другим ученикам», — рассказала Гончарова.