В соцсетях появилось видео из клиники. на котором пострадавшая в ходе теракта «Крокус сити холле» девушка призналась журналистам, что оказалась в самом эпицентре стрельбы. Чтобы спасти себе жизнь она, завидев стреляющих, упала на пол и притворилась мертвой.

«Я видела всех эитх проходивших мимо. Рядом со мной лежала девушка. Она, по видимому, была уже мертва. Я долго лежала, не вставая, потом начался пожар», — рассказала пострадавшая.

У девушки сильные ожоги по всему телу. В настоящее время медиками пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 62 человек, 10 тел нашли в туалете. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Более сотни пострадали.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.