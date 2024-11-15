Одна из старейших гимназий Долгопрудного отметила 30-летие работы

Гимназия №13 в городском округе Долгопрудный 15 ноября отпраздновала 30-летний юбилей. С этой важной датой образовательное учреждение и его коллектив поздравил глава муниципалитета Роман Истомин, председатель окружного Совета депутатов Дмитрий Балабанов, первый директор школы Галина Якунина и другие почетные гости.

В честь юбилея гимназии дети показали яркие творческие номера, в зале царила атмосфера праздника и торжественности. Теплые пожелания сказали почетные гости мероприятия и Роман Истомин, который также передал сотрудникам Благодарственные письма, знаки отличия и почетные грамоты.

Глава округа отметил высокий профессионализм педагогов, в том числе и тех, кто воспитал уже не одно поколение учеников и передал им ценные знания.

«Тысячи учащихся и родителей благодарны вам, дорогие учителя, за это. От души желаю всем педагогам, сотрудникам гимназии, учащимся здоровья, творческого полета, вдохновения, побед и счастья!», — сказал Роман Истомин.

Гимназия № 13 открыла свои двери в 1994 году. За десятилетия учреждение менялось, постоянно развивалось и шло в ногу со временем. Сейчас это большой образовательный комплекс, куда входит школа и детские сады. Здесь учатся 2600 детей, а трудятся на их благо 275 сотрудников.