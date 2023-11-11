Одного из подмосковных серых журавлей назвали «Дубна»

Обитателям подмосковного заказника «Журавлиная родина», расположенного неподалеку от наукограда, дали имена Дубна и Хотча. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Дубна.

Отмечается, что в настоящий момент экологи ведут наблюдение за двумя краснокнижными серыми журавлями. Птиц пометили GPS/GSM-трекерами, чтобы следить за их миграцией.

Примечательно, что имена Дубна и Хотча даны по названиям рек на территории природного парка «Журавлиный край».

Известно, что Хотча первым улетел на зимовку 10 октября, а 13-го прибыл в Израиль. Дубна отправился в теплые края 11 октября с ночевками по пути, некоторое время провел в Турции, а сейчас также обосновался в израильском заповеднике Хула.