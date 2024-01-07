Буквально в каждой украинской роте стали появляться военнослужащие, наотрез нежелающие воевать за населенный пункт Крынки, что на левом берегу Днепра, сообщает издание «Страна.ua».

Как признались на условиях анонимности несколько украинских офицеров, количество бойцов ВСУ самостоятельно сводящих счеты с жизнью увеличивается с каждым днем.

«Побывав в Крынках, многие отказываются снова туда отправляться. Отказники есть в каждой роте. С отказниками работают. Но есть и совсем жесткие отказники — доходит порой до суицида. Многие не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм», — поведал один из собеседников журналистов.

Также сообщается, что растет число отказников и среди офицеров ВСУ. тоже много отказников.

Собеседники издания добавили, в настоящее время в Крынках уже совершенно негде спрятаться, в небе полностью хозяйничают российские боевые БПЛА и дроны-разведчики, все пространство как на ладони. И как только бойцы ВСУ показываются из укрытий, по ним массированно начинает работать русская артиллерия.