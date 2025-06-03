Офтальмологическая клиника в Балашихе проводит бесплатные приемы для участников СВО

Сотрудники центр микрохирургии глаза «Консилиум» в микрорайоне Ольгино проводят приемы для участников специальной военной операции. Защитники Родины могут бесплатно получить квалифицированную помощь до конца 2025 года.

Воспользоваться предложением могут действующие и бывшие участники СВО при предъявлении официальной справки о подтверждении факта участия в специальной военной операции.



В рамках адаптации доступны следующие услуги: бесплатный первичный расширенный прием офтальмолога, включая тонометрию, авторефрактометрию, визометрию, биомикроскопию и осмотр глазного дна, бесплатное дополнительные диагностические исследования по назначению врача: УЗИ глаза, ОКТ сетчатки, компьютерная периметрия, скидка 10% на все остальные офтальмологические услуги клиники.

Подробности можно узнать по телефону клиники: +7 (495) 085-92-69.

Стать защитником Родины можно через Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту, который работает в Балашихе. Получить информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.