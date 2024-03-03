Охлобыстин призвал не делать Донбасс «прачечной» для участников «голой» вечеринки

Республики Донбасса, в которые зачастили в последнее время российские селебрити, замеченные в конце прошлого года на голой вечеринке в Москве, не являются местом отмывания грехов, заявил актер Иван Охлобыстин.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе побывали певец Филипп Киркоров и актер Никита Джигурда.

Подобным персонажам артист в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи посоветовал искать другие места для того, чтобы отмыться от своего позора.

«Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять всё, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они — наши. Донбасс реально — это не «прачечная» и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьётся верное сердце России», — цитирует Охлобыстина РИА Новости.

В продолжение темы артист добавил, что считает печально известную «голую» вечеринку — симптом структуры общего мироздания, а не признаком болезни.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.