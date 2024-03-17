Около 130 тыс. жителей Рязанской области стали победителями викторины «Семья России»

По информации Торгово-промышленной палаты Рязанской области, общее число победителей пяти розыгрышей викторины «Семья России» в регионе составило примерно 130 тыс. человек. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что за два прошедших дня было разыграно более 97,6 тыс. подарков от билетов кино и сертификатов на различные услуги до бытовой техники и электроники, а также четыре квартиры и шесть автомобилей.

Отмечается, что к началу пятого конкурса было активировано почти 380 тыс. QR-кодов жителей области. Пятый розыгрыш определил имена следующих почти 28 тыс. счастливчиков, в том числе двух новых автовладельцев и одного новосела.

Напомним, что викторина «Семья России» – соцпроект Торгово-промышленной палаты Рязанской области в поддержку Года семьи, объявленного президентом РФ.