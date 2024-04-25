Около 2 тысяч молодых саженцев в рамках акции «День добрых дел» высадят в Красногорске

В субботу, 27 апреля, в городском округе Красногорск состоится масштабная экологическая акция, в рамках которой школьники, выпускники, педагоги и родители высадят почти две тысячи молодых растений.

В акции намерены участвовать порядка 1800 жителей муниципалитета. Молодые растения высадят на различных участках округа. На клумбах появятся бегонии и цинерарии. Участники также высадят молодые дубы и ели.

«По доброй традиции совместными усилиями будем делать наш округ чище и красивее. И в этот же день проведем еще одну прекрасную акцию – «Доброе дело», которая объединит наших школьников в самом главном: труде и созидании, закладывая основы их воспитания», — отметил в своих социальных сетях глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В рамках акции «День добрых дел» участники также наведут порядок на пришкольных территориях, в городских парках, у воинских захоронений и мемориалов. Школьники планируют развесить скворечники.

Ребята также посетят людей пожилого возраста и жителей с ОВЗ. Им окажут необходимую помощь: помоют окна, сделают уборку в квартирах, наведут порядок на приусадебном участке, очистив территорию от прошлогодней листвы.

На протяжении всего апреля жители Красногорска совместными усилиями наводили порядок в городе. В субботниках активно принимали участие муниципальные предприятия, трудовые коллективы, УК, волонтеры и активисты. Был выполнен большой объем работы: уборка прошлогодней листвы, покраска урн, контейнерных площадок и остановочных комплексов, ремонт детских площадок.