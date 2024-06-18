Около 20 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в лагерях с начала лета

Около двадцати тысяч детей из Подмосковья уже отдохнули в оздоровительных лагерях с начала летнего сезона. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Пятнадцатого июня дали старт второй смене в подмосковном лагере «Литвиново», а двадцатого июня начнется вторая смена в лагерях на Черном море.

Всего в летний период на территории области открыто свыше ста детских оздоровительных лагерей.

Дети из малообеспеченных семей, сироты, дети-инвалиды, а также дети участников СВО могут бесплатно получить путевку в лагерь. Так, в этом месяце путевки на море получили свыше двух тысяч ребят. Более тысячи детей участников СВО получили путевки в лагерь «Литвиново».