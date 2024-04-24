Около 2,4 тысячи заявок на получение выплаты для погашения ипотеки одобрили семьям Подмосковья в этом году

Около 2,4 тысячи заявок на получение выплаты для погашения ипотеки одобрили многодетным семьям Подмосковья в текущем году. Об этом рассказали в Московской областной Думе.

Размер выплаты составляет 450 тысяч рублей. Подмосковье занимает второе место в стране по объемам поддержки в рамках этой программы.

Получить выплату на погашение ипотеки могут семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Средства можно направить только на оплату основного долга или процентов по ипотечному кредиту. В случае, если размер долга меньше 450 тысяч рублей, то выплата будет равна этой сумме.

Подать заявку на получение выплаты можно на сайте госуслуг или лично в офисе банка, который выдал ипотечный кредит.