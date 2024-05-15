Около 270 тыс. путешественников побывали в Крыму за майские праздники

За прошедшие майские праздники Крым посетили почти 270 тыс. туристов, что на 12% больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает « Крым 24 » со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Уточняется, что свыше 70% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть – через железнодорожное сообщение, 3% – по сухопутному маршруту.

Отмечается, что с начала этого года в Республике Крым побывали более 800 тыс. туристов. Средняя загрузка коллективных средств размещения превысила 50%, а в крупных курортных комплексах данный показатель поднимался и до 100%.

Добавляется, что в настоящее время период активного бронирования на лето достигает 120 дней. Согласно оценке экспертов, Крым в плане стоимости отдыха остается одним из наиболее доступных в нашей стране.