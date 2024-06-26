Около 30 новобранцев из Большой Шатуры проводили на срочную службу
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Почти 30 молодых людей из Большой Шатуры сегодня отправились на срочную службу в Вооруженные Силы РФ сегодня в рамках весенней призывной кампании. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Уточняется, что они все будут направлены в воинские части Подмосковья и близлежащих регионов РФ.
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин выразил уверенность, что новобранцы покажут себя только с лучшей стороны, а через год они вернутся домой возмужавшими, повзрослевшими - настоящими мужчинами.
По информации пресс-службы, всего в весеннюю призывную кампанию, которая продлится до 15 июля, из муниципалитета служить отправятся свыше ста молодых людей.