Около 300 специалистов смогут получить соципотеку в этом году в Подмосковье

Еще три сотни специалистов в разных сферах смогут получить социальную ипотеку в этом году в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики региона.

В ведомстве отметили, что получателями сертификатов смогут стать 160 медиков, 73 педагога, 57 ученых и специалистов ОПК, а также пять тренеров.

В рамках программы участникам нужно будет оплачивать только проценты по кредиту.

В числе общих условий для претендентов на получение соципотеки — отсутствие жилья у заявителя и его семьи в Подмосковье или наличие помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи; возможность получения ипотеки; трудовой договор в подмосковной организации на десять лет.