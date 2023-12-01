Около 380 тысяч жителей с инвалидностью получают различные меры поддержки в Подмосковье

Около 380 тысяч жителей с ограниченными возможностями здоровья получают различные меры поддержки в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. В их числе — 29 тысяч детей.

По словам председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, в области действует целая система соцподдержки указанной категории граждан, включающая пособия и льготы, услуги персональных помощников.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, независимо от его физических возможностей, мог в полной мере реализовывать свои потенциал, чувствовал себя нужным и востребованным», – подчеркнул Брынцалов.

В этом году четыре тысячи семей с детьми-инвалидами, учащимися в школе, получили выплату в размере 13 тысяч рублей. Около 5,7 тысячи человек получили пособие в размере 7,9 тысячи рублей, которое назначается одному из родителей ребенка с инвалидностью. Две тысячи жителей получают ежемесячную выплату на уход за инвалидом в размере 27,9 тысячи рублей. Более 600 семей оформили выплату по уходу за ребенком-инвалидом в размере 18 тысяч рублей.