Около четырех тысяч квотируемых рабочих мест доступно для инвалидов в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. Рабочие места предоставляют более четырех тысяч организаций.

В целом сейчас в области для граждан с ограниченными возможностями здоровья выделено почти четырнадцать с половиной тысяч квотируемых рабочих мест, из них заняты примерно 10,4 тысячи.

В организациях, где работают более ста человек, квота составляет 2% от среднесписочной численности сотрудников. Если в компании работают от 35 до 100 человек, квота устанавливается в размере 1%.

Граждане с ограниченными возможностями здоровья могут найти подходящую вакансию на сайте «Работа в России». На портале можно использовать специальный фильтр поиска вакансий «Подходящие для инвалидов».