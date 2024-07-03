Около двух миллионов человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала года

Порядка двух миллионов человек прошли диспансеризацию в Подмосковье с начала 2024 года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Пройти медицинское обследование в регионе можно бесплатно по полису ОМС. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Кроме того, в летний период выездные бригады врачей проводят медосмотры в парках.

Результаты обследования поступят в личный кабинет. Помимо этого, обсудить итоги осмотра можно посредством телемедицинской консультации с терапевтом. В случае необходимости пациент будет направлен на углубленное обследование.