Около тонны гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Балашихи

В состав груза вошли тепловые пушки, маскировочные сети, спальные мешки, рации, средства личной гигиены и медикаменты. В передаче гумпомощи участвовал глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров и волонтеры округа.

«Вместе с волонтерами Балашихи регулярно направляем гуманитарную помощь нашим бойцам в зону СВО. Недавно поступил запрос от бойца с позывным «Кот». Лейтенант командует медицинским взводом, собрали лекарства, спальники и маскировочные сети и другую необходимую помощь. Благодарю всех неравнодушных жителей, ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», «Сетевых пчелок» города, наши предприятия. Никто не остается в стороне», - сказал Сергей Юров.

Необходимые вещи отвезли мобилизованным военнослужащим из Балашихи. Часть доставили в Херсонскую область и в белгородский город Шебекино. Об этом рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

«В рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело» из ресурсного центра регулярно отправляются гуманитарные грузы. На этот раз отправили около тонны груза. Эта помощь собрана жителями Балашихи при поддержке главы города Сергея Юрова по запросу от наших военнослужащих. В сборе помощи также активно участвовали предприятия Балашихи. Мы не должны забывать о ребятах, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО», — сказала Елена Жарова.

Она также отметила, что гумгруз помогла сформировать балашихинская компания «Инъекционные ремонтные системы», которая работает на строительном рынке с 2016 года и занимается поставками изоляционного оборудования и ремонтом гидроизоляции методом инъектирования.

Всего с начала проведения СВО из пункта приёма гуманитарной помощи в Общественной палате отправлено около 600 тонн гуманитарной помощи.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи - в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Чтобы присоединиться к команде волонтеров, информацию можно узнать:

- На сайте;

- В телеграм-канале Регионального ресурсного Центра «Волонтёры Подмосковья»;

- По телефону Центра +7 925 591-40-33.