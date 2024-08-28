Около трех тонн гумпомощи для жителей приграничных областей собрали на форуме креативных индустрий
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Порядка трех тонн гуманитарной помощи и более шестисот тысяч рублей для жителей приграничных областей собрали на форуме креативных индустрий «100% Креатив», сообщили в Московской областной Думе.
Все желающие могли перевести средства на общий счет в рамках акции «Доброе дело», либо привезти все необходимое для отправки гуманитарного груза в организованный пункт сбора.
Сбор продуктов и товаров для помощи людям продолжается, отметила председатель профильного Комитета регионального парламента Линара Самединова.
«У нас каждый городской округ, объединяя предпринимателей, общественников, депутатский корпус, администрацию, отвозит свой гумгруз. В этой работе всегда задействованы депутаты Мособлдумы», - рассказала она.