Окружная эстафета, посвященная весеннему призыву на службу, состоялась в Домодедово
Фото: [Анастасия Сараева]
В Домодедовском парке «Елочки» прошла XV окружная эстафета, посвященная весеннему призыву на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. В игре приняли участие десять молодежных команд из г. о. Домодедово.
Отмечается, что в качестве судей на некоторых этапах были приглашены военнослужащие Ильинской воинской части 41516, участники СВО, представители домодедовского хуторского казачьего общества и межрегионального поискового отряда «Дельта».
«Команды проявили хорошую подготовку, многие готовились сами, но мы на базе Центра военно-патриотического воспитания также проводили занятия по подготовке к эстафете. Целями проведения эстафеты явились: укрепление физического, спортивного и духовно-нравственного воспитания подростков», – рассказал начальник филиала Центра военно-патриотического воспитания Егор Боговик.
Известно, что победу одержала команда филиала РГГУ «Азимут», второе место МАОУ ДСОШ №1 «На страже небес» и третье команда «Мотострелки» Белостолбовской СОШ.