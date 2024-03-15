Олег Рожнов о голосовании в Подмосковье: все организованно, позитивный настрой и большая явка

Общество

Фото: [t.me/Elections_MO]

Зампред Московской областной Думы Олег Рожнов посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье и высоко оценил организацию голосования в регионе.

«Я с утра объехал три городских округа в своем избирательном округе, посмотрел, как идет голосование. Все очень организованно, очень позитивный настрой и достаточно большая явка», - отметил он.

По словам Рожнова, в голосовании участвуют жители всех возрастов.

Сам зампред проголосовал на избирательном участке в ДК «Звезда» в Наро-Фоминске.

«Организация и электронного голосования, и оффлайн-голосования в Подмосковье очень хорошая», - добавил он.

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