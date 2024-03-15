Олег Рожнов о голосовании в Подмосковье: все организованно, позитивный настрой и большая явка
Фото: [t.me/Elections_MO]
Зампред Московской областной Думы Олег Рожнов посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Подмосковье и высоко оценил организацию голосования в регионе.
«Я с утра объехал три городских округа в своем избирательном округе, посмотрел, как идет голосование. Все очень организованно, очень позитивный настрой и достаточно большая явка», - отметил он.
По словам Рожнова, в голосовании участвуют жители всех возрастов.
Сам зампред проголосовал на избирательном участке в ДК «Звезда» в Наро-Фоминске.
«Организация и электронного голосования, и оффлайн-голосования в Подмосковье очень хорошая», - добавил он.