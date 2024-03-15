Олег Сирота высоко оценил организацию голосования в Подмосковье

Известный сыровар Олег Сирота высоко оценил организацию голосования на выборах президента России в Подмосковье. Он также отметил важность этих выборов.

«Эти выборы определяют будущее нашей страны, как оно будет развиваться. Важные выборы в истории, они должны пройти открыто, честно», - сказал он.

Сирота отметил, что является «ветераном выборов и наблюдений за ними». В 19 лет он работал наблюдателем в своей родной деревне, сейчас продолжает этим заниматься — уже в составе ОПМО.