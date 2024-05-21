Олегу и Матвею Титуниным вручил благодарности глава Подольска Григорий Артамонов

Глава подмосковного Подольска Григорий Артамонов сегодня вручил благодарности отцу и сыну Олегу и Матвею Титуниным, которые участвовали в спасении пассажиров автобуса, упавшего в реку в Санкт-Петербурге.

Известно, что семья Титуниных проводила там длинные выходные. В тот день отец и сын катались на катере, когда недалеко от них в реку упал автобус. Они одними из первых бросились на помощь. Отец и сын Титунины смущаются от внимания, выпавшего на их долю в последнее время. Но держатся и стараются развернуто отвечать на вопросы прессы. Тот день они помнят отчетливо.

«В момент, когда увидел аварию, первое, что пришло в голову — нужно помочь людям выбраться из воды. Страха никакого не было», — вспоминает Олег Титунин.

По словам главы семейства, в он жизни много чего видел, но такой трагичный случай — впервые. И, конечно, лучше б такого не происходило никогда. Как только удалось приблизиться к месту аварии, Олег Титунин схватил пожилого мужчину, который смог выбраться из автобуса, и затащил его в катер.

Ранее губернатор города на Неве Александр Беглов вручил Олегу и Матвею Титуниным знак отличия Санкт-Петербурга «За доблесть в спасении». Напоминаем, что в результате падения автобуса с моста в Санкт-Петербурге из девяти человек выжили только водитель и мужчина, которому помогли Титунины.