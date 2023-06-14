Омич сжег сожительницу и получил десять лет строгого режима

Следственный комитет России по Омской области сообщил, что 35-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления. По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима десять с половиной лет, сообщает gorod55.ru .

Известно, что между омичом и его 32-летней сожительницей случился конфликт на почве ревности. В результате перепалки обвиняемый облил женщину спиртом, после чего поджег ее. Все случилось в их квартире в январе текущего года.

После произошедшего потерпевшую доставили в больницу с обширными ожогами лица, головы и шеи. От полученных травм омичка скончалась в медицинском учреждении 6 февраля. За совершенное преступление следствие назначило обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Также известно, что мужчина уже ранее был судим, только в предыдущие разы за кражи.