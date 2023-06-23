Омичи почтили память участников Великой Отечественной войны в День памяти и скорби

22 июня в Омске более 2,5 тысячи человек приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». Омичи почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны. В честь героического подвига наших предков в этот день было зажжено около 14 тысяч свечей в Парке имени 30-летия Победы, сообщает gorod55.ru .

К памятной акции присоединились бывшие участники боевых действий, чиновники, политики, члены общественных движений и неравнодушные жители Омска. Для участников мероприятия был также организован концерт, на котором артисты исполнили песни, посвященные тем страшным дням, когда наши деды и прадеды сражались на передовой.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отметил, что 22 июня 1941 года навсегда вписано в нашу историю как черный день. Также он выразил радость, что на мероприятиях, посвященных героизму наших предков, присутствуют и молодые ребята. По словам главы региона, очень важно доносить эти ценности до подрастающего поколения.