«Он довел страну до дефолта»: умер 89-летний экс-министр экономики России Ясин

Умер бывший министр экономики РФ (с 1994 по 1997) Евгений Ясин. Об этом писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский сообщил в своих социальных сетях.

Ясин — известный экономист, один из главных реформаторов 90-х годов, создатель Высшей школы экономики, автор программы по переходу Советского Союза к рыночной экономике «500 дней».

Деятельность его неоднозначно оценивали и оценивают современники даже после его смерти.

«Я считаю, что он прямой соучастник развала СССР и идеолог чубайсовской приватизации. Он вместе с (российским либеральным реформатором Егором — Прим. ред.) Гайдаром довел страну до дефолта в 1999 году. Думаю, что скорбеть на его похоронах будут постаревшие либералы, которым самим от ясинских реформ не перепало ничего», — свою категоричную точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» высказал известный экономист, профессор Никита Кричевский.

Он подчеркнул, что последствия деятельности Ясина на посту министра экономики, в том числе и проведение «залоговых аукционов», в результате которых коммерческие банки получили в собственность государственные пакеты акций крупных стратегических промышленных компаний, Россия пожинает до сих пор.

Евгений Ясин умер в доме своей дочери в Химках. Врачи скорой помощи пытались реанимировать 89-летнего мужчину, но это было уже бесполезно. Незадолго до смерти бывший министр, предчувствуя свой уход, попросил врачей выписать его из больницы, где находился с середине лета.

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