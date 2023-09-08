«Он стал зверем»: Илона Маска предостерегли от совершения серьезной ошибки

В социальных сетях не угасает шумиха в отношении возможного боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Как рассказал мастер спорта по жиму лежа, тренер-эксперт Сердар Каррыев, причиной конфликта двух миллиардеров стала разработка Цукербергом социальной сети, аналогичной X (бывший Twitter), которую сейчас возглавляет Маск.

«У Илона стриггерило, и он вызвал обидчика на бой. Но очень похоже, что это спланированная пиар-акция, которая либо закончится ничем, либо закончится неприятными последствиями для самого же Маска», — рассказал тренер в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, Марк Цукерберг несколько лет назад серьезно увлекся боевыми искусствами, и уже успел выиграть соревнования.

«Из субтильного миллиардера, который всегда славился тем, что он то ли рептилоид, то ли пришелец, то ли ботаник, он стал абсолютным зверем по признанию всех его коллег по грэпплингу в залах, где он занимается. Видно даже по его телосложению, что он действительно очень сильно этим увлекся», — уточнил Каррыев.

Если же брать Илона Маска, продолжил эксперт, у него абсолютно неспортивное телосложение, да и сам он уже немолод. К тому же, нет никаких предпосылок к тому, что он серьезно занимается спортом в данный момент или будет заниматься в перспективе.

«Соответственно, я не верю в этот бой, как и все мировое спортивное сообщество, хотя если он произойдет, это будет одно из важнейших событий, потому что по рейтингам на ТВ может превзойти тот самый бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора», — подытожил спортсмен.

Ранее выяснилось, почему Цукерберг не реагирует на вызов Маска.