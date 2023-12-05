«Они навсегда стали другими людьми»: выяснилось, как первые волонтеры помогали беженцам Донбасса

Сегодня, 5 декабря, в нашей стране отмечают День добровольца. Трудности не пугают волонтеров: они, рискуя собственной жизнью, отправляются прямиком на линию соприкосновения, чтобы помогать тем, кто оказался в бедственном положении.

Как рассказал депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл, член комитета по законодательству, руководитель управления Исполкома «Народный фронт», обладатель Почетной грамоты от президента РФ Василий Бочкарев, в современной России волонтеры себя активно проявляют и приходят на помощь нуждающимся: будь то ковид, ликвидация последствий катаклизмов, помощь бойцам на фронте или мирному населению в зоне СВО.

«Особенность людей, живущих в нашей стране, — это умение сплотиться в нужный момент. Это то, что руководит волонтерами: сопричастность к судьбам и бедам других, желание помочь», — рассказал он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бочкарев отметил, что до недавнего времени он являлся исполняющим обязанности руководителя Объединенного гуманитарного штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону.

«Поехал я туда вместе с коллегами из «Народного фронта» во время притока беженцев, еще за несколько дней до начала СВО. В дальнейшем на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей провел больше года. Я вспоминаю те первые дни: каждый сотрудник штаба Народного фронта работал по 20 часов в сутки, и ни у кого не возникало мысли все бросить от усталости. Мы ее просто не чувствовали, потому что видели, что наша работа нужна, как никогда», — пояснил депутат.

По его словам, волонтеры возили гуманитарные грузы людям под обстрелами, эвакуировали мирных жителей, помогали бойцам. Ростов-на-Дону стал центром притяжения всех неравнодушных людей. Здесь крупнейшие волонтерские организации, объединившись, работали, как один механизм ради благого дела.

«Работа волонтера непростая. В первую очередь морально. Каждый раз добровольцы переживают все горе вместе с людьми, которым помогают. Это требует большой внутренней силы, терпения и стойкости. Я видел глаза мальчишек и девчонок, добровольцев, которые приезжали впервые. И их же глаза спустя какое-то время. Они навсегда стали другими людьми, пройдя этот непростой путь», — рассказал Бочкарев.

Но каждый из них возвращается вновь и вновь, понимая ценность того, что он делает для других, продолжил собеседник издания.

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