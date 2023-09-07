«Они получили информацию, что в Калмыкии есть что-то интересное»: выяснились цели давнего визита НЛО в Элисту

По ее словам, нечто неопознанное было замечено в Элисте. Произошло это почти 30 лет назад. Эзотерик рассказала, что представителям инопланетных цивилизаций поступило сообщение, будто бы в Калмыкии есть что-то интересное.

Тогда, пояснила Батыр, все жители калмыцкой столицы и она лично увидели в небе неопознанный сигарообразный объект с мигающими огоньками. Эти случаи даже описывались в местных газетах.

«Я посмотрела шаманским способом это событие, и мне показало, что они получили информацию, что в Калмыкии якобы есть что-то интересное. Но ничего интересного они для себя не нашли», — призналась Батыр в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Встречи с НЛО, уточнила собеседница, она ждала еще с самого детства. Когда Батыр была маленькой, она ходила на искусственно созданный двухметровый холм, садилась там и ждала, когда за ней прилетят инопланетяне. Уже став постарше, Елена поняла, что такие мечты сложно считать безопасными.

«Посмотрела новости, как они похищают людей, коров. Поняла, что зря я добровольно туда хотела. Но сейчас, когда мне уже под 60, я детей вырастила, дети за внучатами сами присмотрят, если инопланетяне за мной явятся, почему бы и нет? Скажу: «Дети, все. Я полетела», — сказала Батыр.

Подробнее о давней встрече шаманки с НЛО читайте здесь.