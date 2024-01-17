Онлайн-курс по профилактике игровой зависимости среди детей и молодежи разработали в России

Онлайн-курс по профилактике игровой и гаджетовой зависимости среди детей и молодежи разработало Российское общество «Знание» при содействии Росмолодежи в рамках проекта «Знание. Академия».

Проблематика, затрагиваемая в рамках онлайн-курса, является в настоящее время одной из наиболее актуальных для детской и молодежной среды. Курс предназначен для специалистов сферы молодежной политики, советников по воспитанию, педагогов, наставников, родителей и иных заинтересованных лиц.

Ознакомиться с онлайн-курсом «Профилактика игровой и гаджетовой зависимости» можно по этой ссылке.