ООО «ЦОТ» объявляет об открытом аукционе на продажу трех квартир в Московской области: прием заявок с 17 по 28 июня
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ruв сети Интернет, прием заявок с 17.06.2024 в 20:00 по 28.06.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (повторные)торги состоятся 01.07.2024 в 12:00
1.Кв-ра общ. пл. 52,8 кв.м. расп. по адресу: Московскаяобл, Мытищинский р-н, г. Мытищи, пр-кт.Новомытищинский, д.49, корп.1 кв. 100, КН 50:12:0100705:9511 Н/ц 5508000р. Собственник: Курюкина М.Ю. П.206-ЦОТ
2.Кв-ра общ. пл. 29,6 кв.м. расп. по адресу: Московская обл, Дмитровский р н, п.Новосиньково, д.25, кв. 14, КН 50:04:0250206:1722 Н/ц 1013666,48р. Собственник: Старшова Т.А. П.204-ЦОТ
3.Кв-ра общ. пл. 37,2 кв. м. расп. по адресу: МО, г. Солнечногорск, ул. Садовая, д.2, кв. 30, к/н 50:09:0080605:1278 Н/ц 2237200р. Собственник: Королева Н.Н. П.15-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru