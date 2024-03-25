ООО «ЗЕВС» объявляет торги по продаже арестованного имущества в Московской области

ООО «ЗЕВС» , Гос. контракт № 100095304123100037от 05.12.2023 от им. ТУ Росим в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. Имущ:

Лот №1.Кв. пл. 43,6 кв. м, к/н 50:57:0000000:14361 (з-г), д-к Зуева Л.С. (Пор. ТУ Росим в МО № 1-З от 29.02.24). МО, г. Коломна, ул. Весенняя, д. 22, кв. 54. Мин. нач. ц 3 600 000 руб. Сум. зад. 180 000 руб.

Лот №2.Кв. пл. 46,2 кв. м, к/н 50:57:0000000:15975 (з-г), д-к Зуева Л.С. (Пор. ТУ Росим в МО № 1-З от 29.02.24). МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 66Е, кв. 11. Мин. нач. ц 3 120 000 руб. Сум. зад. 156 000 руб.

Лот №3.Кв. пл. 40.9 кв. м, к/н 50:20:0010203:1184 (з-г), д-к Арустамян Р.А. (Пор. ТУ Росим в МО № 4-З от 29.02.24). МО, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52, к.1, кв. 52. Мин. нач. ц 4 019 200 руб. Сум. зад. 200 960 руб.

Лот №4.Кв. пл. 29,3 кв. м, к/н 50:05:0040303:571 (з-г), д-к Мамедова К.А. кызы (Пор. ТУ Росим в МО № 5-З от 29.02.24). МО, г. Сергиев-Посад, ул. Московская, д. 20, кв. 7. Мин. нач. ц 2 112 000 руб. Сум. зад. 105 600 руб.

Лот №5.Кв. пл. 74.9 кв. м, к/н 50:05:0070504:2512 (з-г), д-к Савиновская И.А. (Пор. ТУ Росим в МО № 3-З от 29.02.24). МО, г. Сергиев-Посад, ш. Московское, д.7, к. 2, кв. 1А. Мин. нач. ц 5 575 200 руб. Сум. зад. 278 760 руб.

Лот №6.Зем. уч. пл. 1 000 +/- 22 кв. м, к/н 50:04:0120109:81 (з-г), д-к Королевская А.И. (Пор. ТУ Росим в МО № 8-З от 29.02.24). МО, Дмитровский р-н, с/т Андрейково, уч. 50. Мин. нач. ц 632 000 руб. Сум. зад. 31 600 руб.

Лот №7.Зем. уч. пл. 1 289 +/- 13 кв. м, к/н 50:21:0060311:1818 (з-г), д-к Ерыкин В.В. (Пор. ТУ Росим в МО № 11-З от 29.02.24). МО, Ленинский р-н, д. Большое Саврасово. Мин. нач. ц 3 512 800 руб. Сум. зад. 175 640 руб.

Лот №8.Зем. уч. пл. 96 035 кв. м, к/н 50:18:0080110:751 (з-г), д-к Жигалин С.М., Юсупов С.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 12-З от 29.02.24). МО, Можайский р-н, вблизи д. Шеломово. Мин. нач. ц 1 677 000 руб. Сум. зад. 83 850 руб.

Лот №9.Зем. уч. пл. 177 246 кв. м, к/н 50:18:0080110:744 (з-г), д-к Жигалин С.М., Юсупов С.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 12-З от 29.02.24). МО, Можайский р-н, вблизи д. Шеломово. Мин. нач. ц 6 558 100 руб. Сум. зад. 327 905 руб.

Лот №10.Кв. пл. 37,6 кв. м, к/н 50:09:0070601:2393 (з-г), д-к Пугравская С.Е. (Пор. ТУ Росим в МО № 14-З от 29.02.24). МО, д. Брехово, мкр. Школьный, корп. 10, кв. 56. Мин. нач. ц 4 595 200 руб. Сум. зад. 229 760 руб.

Лот №11.Кв. пл. 58.5 кв. м, к/н 50:20:0000000:250366 (з-г), д-к Низамутдинов Р.М. (Пор. ТУ Росим в МО № 18-З от 13.03.24). МО, Одинцовский р-н, дп. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 94. Мин. нач. ц 8 307 200 руб. Сум. зад. 415 360 руб.

Лот №12.Кв. пл. 44.6 кв. м, к/н 50:14:0000000:99975 (з-г), д-к Трушина Е.Э. (Пор. ТУ Росим в МО № 20-З от 13.03.24). МО, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 6, кв. 295. Мин. нач. ц 2 000 000 руб. Сум. зад. 100 000 руб.

Лот №13.Ком. пл. 15.5 кв. м, к/н 50:45:0040302:299 (з-г), д-к Шишков И.Г. (Пор. ТУ Росим в МО № 22-З от 13.03.24). МО г. Королев, ул. Коминтерна, д. 10, кв. 8, ком. 4. Мин. нач. ц 1 379 596.50 руб. Сум. зад. 68 979 руб.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов - www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию - зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 25.03.24 до 04.04.24

Торги: 08.04.24 в 12:00 мск.